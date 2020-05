¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Día Internacional de los Trabajadores es una fecha conmemorativa del movimiento obrero internacional y se remonta a los líderes de la Segunda Internacional Socialista, los que pidieron que se conmemora un día de protesta a principios de mayo de 1889.



En 1884, en una convención en Chicago, los sindicatos estadounidenses frustrados con las prácticas de explotación de los empleadores declararon que desde el 1 de mayo de 1886, ocho horas constituirán una jornada laboral.



Dos años después, esto no sucedió y habían advertido una huelga. Al no ocurrir, al menos 300 mil trabajadores abandonaron sus trabajos y fueron respaldados por miles más en los siguientes días.



Durante una protesta realizada en Haymarket Square, el 4 de mayo de 1886, una bomba fue arrojada a las líneas policiales y los oficiales respondieron con disparos contra la multitud. A la fecha no se sabe el número exacto de víctimas, pero se estiman al menos siete civiles y oficiales, respectivamente.



La prensa reclamó un juicio sumario por parte de la Corte Suprema para responsabilizar a ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. En junio, tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte.



Desde entonces, la fecha se convirtió en no solo la lucha por mejores condiciones laborales sino también en la muerte de los ‘mártires de Haymarket’ o de Chicago.



La fecha fue instituida por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de París, en 1889, como homenaje a los Mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores.



Los sucesos de Haymarket costaron la vida principalmente a inmigrantes europeos, procedentes de Italia, España, Alemania, Irlanda, Rusia, Polonia y otros países eslavos.



La ciudad de Chicago fue un importante epicentro de la industrialización estadounidense durante el siglo XIX, gracias al desarrollo del ferrocarril y recibió gran cantidad de inmigrantes en busca de una oportunidad.



En Estados Unidos y Canadá, se estableció el 5 de septiembre como Día del Trabajo, y tiene su origen en un desfile celebrado en noviembre de 1882 en Nueva York por la Noble orden de los Caballeros del Trabajo, federación laboral que se distanció de los sectores involucrados en la violencia de Haymarket.