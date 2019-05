¿Por qué se celebra hoy el Día de Star Wars?

How are you celebrating Star Wars Day? Show us your fan art, cosplay, and more by using the #MayThe4thBeWithYou and #StarWarsDay hashtags! pic.twitter.com/x5v95hUO7T — Star Wars (@starwars) 4 de mayo de 2019

En 1979, la Primer Ministra de Reino Unino, Margaret Thatcher, ganó las elecciones y para celebrarlo miembros de su partido publicaron en el diario "London Evening News" un desplegado que decía, "May the 4th (Fourth) Be With You Maggie. Congratulations", que en español se leería "Que el cuatro de mayo te acompañe Maggie, felicitaciones".En inglés la frase suena muy similar al famoso "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe), que se puede escuchar en numerables ocasiones en la saga de Star Wars.En 2011, "Toronto Undergound Cinema" decidió hacer un homenaje a la saga el 4 de mayo, por este juego de palabras, lo que los fans de inmediato decidieron adoptar el día como la festividad oficial de Star Wars.Aunque Lucasfilm no tuvo nada que ver con esta elección y a la fecha no ha dado su "aprobación", sí se une a la celebración de los fans.En contraste, el 5 de mayo se considera el día Sith, pues los fans seguidores del lado oscuro de esta franquicia, toman la frase "Revenge of the 5th", en alusión al Episodio III, Revenge of the Sith.El 4 de mayo, fans y no tan fans se unen a la fiesta con exposiciones, festivales o simples imágenes en redes sociales para conmemorar el día de Star Wars.