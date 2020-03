Por qué tanta gente compra desesperadamente papel de baño ante pandemia del Covid-19

Escuchar Nota

"Lo que se debe recordar es que cuando desaparecen 50 paquetes de rollos de papel higiénico de los estantes, realmente se nota porque ocupan mucho espacio", dice la profesora Debra Grace, de la Universidad Griffith (Australia).



"Es mucho más notable que decir que desaparecen 50 latas de frijoles o desinfectante para manos", señala.



"Se piensa que si una persona está comprándolo (papel higiénico), si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme", dijo a la BBC .

"Cando se trata del coronavirus, las personas no están seguras de cómo van a salir las cosas, o cuánto empeorará", señala Garg.



"Quieren estar preparados porque es lo único que pueden hacer para tener cierta sensación de control", añade.

"No estamos acostumbrados a la escasez y la privación, estamos acostumbrados a poder elegir lo que queremos, cuando queremos. Por lo tanto, la prisa por conseguir papel higiénico es solo esta mentalidad de ovejas para mantener ese estado", dice. .

"Creo que las personas quieren asegurarse de tener algunas comodidades en sus vidas si van a estar en casa con su familia durante mucho tiempo", dice.



"El papel higiénico realmente no importa, está muy por debajo de la lista de supervivencia en comparación con otras cosas como la comida o el agua, pero es algo a lo que las personas se aferran a tener como un estándar mínimo".

