¿Por qué todos responden mal este acertijo viral en Facebook ?

Escuchar Nota

En estos tiempos de encierro, de cuarentena y de distanciamiento social, muchas personas se han volcado en redes sociales para compartir experiencias, memes, consejos y, por qué no, problemas matemáticos. Uno de los problemas matemáticos que se ha vuelto viral es el de un conejo vio seis elefantes mientras se dirigía al río.Para que ya no te molesten (y puedas callar a tus amigos molestos que se sienten superiores), aquí te explicamos cómo solucionarlo y cómo la respuesta correcta de este problema no es tan correcta como todos se imaginan…Un conejo más seis elefantes más dos monos por cada elefante, más un loro por cada mono. Eso daría 1 + 6 + (6×2) + (6×2), es decir 1 + 6 + 12 + 12 = 31.Sin embargo, como ya se imaginan(por eso siempre empiezan aclarando que “la mayoría responde mal”) Así que 31 es una respuesta incorrecta.Otras personas, un poco más avispadas, empiezan a fijarse entonces, más que en los números, en las palabras. Sabemos que el conejo se dirige al río. Y sabemos que los monos (y, por ende, los loros que llevan en las manos) se dirigen al río. Pero, en ninguna parte del acertijo, se dice que los elefantes también van al río.Así que,Un conejo, más 12 monos, más doce loros. Es decir, 1 + (6×2) + (6×2) o 1 + 12 + 12 = 25.Sin embargo, como también ya se imaginan, esa respuesta que todavía es muy evidente, no es la respuesta correcta.La respuesta a este acertijo está en lo que vieron los elefantes. Porque, si todos los elefantes vieron a solamente dos monos entonces el asunto cambia significativamente. Así, si los paquidermos gigantes no van al río, el número de elefantes es irrelevante. Esto, por dos razones: primero porque los elefantes no van al río; después porque todos los elefantes solamente vieron a los mismos dos monos.Es decir, 1 + 2 + 2 = 5.La respuesta que todos esperan es, pues, 5.Sin embargo, varios usuarios de Facebook han hecho la observación de que este problema está mal planteado. Y sí, en efecto, el problema que este acertijo plantea es una cuestión de ambigüedad semántica, es decir de ambigüedad en el sentido de la frase.La respuesta correcta, entonces, es que este no es un problema de certeza matemática, sino de ambigüedad semántica.¿Por qué?Si lo piensan bien, por la forma en que está planteado el acertijo, hay varias respuestas correctas:Si los elefantes no se están dirigiendo al río y ven todos a los mismos dos monos, entonces la respuesta es, en efecto, 5.Sí los elefantes no van al río y cada uno ve a un mono distinto, entonces la respuesta correcta es 25.Pero, si los elefantes van al río (cosa que es imposible de negar por el sentido ambiguo de la frase) y ven todos a los mismos monos, entonces la respuesta es 11.Y, si los elefantes van al río y cada uno ve a un mono distinto, entonces la respuesta correcta es 31, la que parecía más evidente.La cuestión aquí es que ninguna de estas respuestas es, en realidad, incorrecta, porque el acertijo no está formulado como un problema matemático (es decir, no tiene una sola solución), sino como una forma de confusión semántica.Los que plantean el acertijo te van a decir, siempre, que la respuesta es la menos evidente. Pero tú puedes responder, con toda certeza (o, más bien, con toda incertidumbre) que, por la formulación del acertijo, todas las respuestas son correctas.Lo que es tan ambiguo permite diferentes interpretaciones, así que éste no es un problema de matemáticas, sino de interpretación. Así, éste es un problema literario, es decir, un problema que permite múltiples interpretaciones igualmente válidas.Con esto, ya puedes ir a callar a tus molestos amigos que dicen que estás siempre equivocado diciéndoles que no, en la interpretación literaria, nadie está equivocado.