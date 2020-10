¿Por qué Van Gogh pintaba tanto con amarillo?

Escuchar Nota

Contemplando ensimismados “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci, “Los girasoles” de Van Gogh o cualquier otra obra pictórica de siglos pasados, ¿podemos considerar que es el mismo cuadro que creó el pintor?Es probable que no. Con el paso de los años, las pinturas cambian. El transcurso inexorable del tiempo las modifica para siempre.Algunos de estos cambios vienen dados por los procesos de reducción y oxidación que sufren los metales que forman parte de los pigmentos utilizados por los artistas. Por ejemplo, el albayalde (blanco de plomo) en presencia de azufre forma sulfuro de plomo, que es de color negro.Entre los casos más característicos, tropezamos con la inconmensurable obra de Vincent van Gogh, pintor neerlandés y uno de los máximos exponentes delSin embargo, muchos de los colores utilizados en sus obras han cambiado drásticamente con el tiempo.Varias de las alteraciones pueden ser atribuidas al amarilleo sufrido por el barniz al envejecer. Otras, sin embargo, están claramente causadas por la degradación de los pigmentos.La obra de Van Gogh es excelsa y extensa, pero quizás entre las pinturas más conocidas se encuentran la serie de óleos de “Los girasoles”.Parece ser que los primeros cuadros de la serie fueron pintados para decorar el dormitorio de su amigo Paul Gauguin.La creación de esta magnífica obra fue posible por el empleo de los nuevos pigmentos desarrollados durante el siglo XIX, en concreto del amarillo de cromo, que dotaba a los girasoles de unNo obstante, en la actualidad las pinturas no presentan ese amarillo intenso, sino más bien un tono ambiguo y delicioso a medio camino entre el amarillo y el marrón.La teoría más aceptada es que se han producido cambios químicos en el pigmento amarillo de cromo por la exposición a rayos ultravioleta.Así, el oscurecimiento del amarillo de otras dos pinturas de Van Gogh, “Vista del Arlés con lirios” (1888) y “Ribera del Sena” (1887), podrían ser explicadas por el mismo fenómeno.De todas formas, parece evidente que Van Gogh sentía predilección por el color amarillo, manifestándolo en gran parte de su obra, incluidas pinturas comoLa incuestionable predilección del pintor por el color amarillo ha sido relacionada con una intoxicación por digital (Digitalis purpurea), que era utilizada en medicina para tratar diversas patologías.Desafortunadamente, los pacientes que consumían un exceso de digital desarrollaban xantopsia, una patología que alteraba la percepción de los colores en los afectados, que tendían a ver los objetos con un tono amarillento.La digital se la suministraba a Van Gogh su médico personal, el Dr. Paul Gachet. De hecho, en el retrato que Van Gogh pinta del Dr. Gachet, el médico aparece con un ramo de digital sobre la mesa.No obstante, el Dr. Gachet era muy consciente de los posibles efectos secundarios letales que podía ocasionar la digital.Y desaconsejaba enfáticamente el abuso de la droga, que podía producir síncope al disminuir los latidos del corazón y causar la parálisis del órgano.Con la xantopsia aguda, los blancos y los amarillos habrían sido indistinguibles para el pintor y los azules le habrían parecido verdes. De lo que se deduce que seguramente padeció la enfermedad en un grado leve.Otras hipótesis apuntan a que es posible que el pintor sufriera glaucoma de ángulo cerrado subagudo.Esta dolencia visual explicaría los “halos” que Van Gogh pintaba en algunas de sus obras y que son evidentes en varias pinturas comoY tanto en esta obra como en “Camino con ciprés y estrella” y en “Campo de trigo con cuervos”, el pintor fue capaz de plasmar con inusual certeza la teoría de la turbulencia de los fluidos que el matemático ruso Andréi Nikoláyevich Kolmogórov describió en 1941.Es decir, cincuenta y dos años después de que Van Gogh pintara “La noche estrellada”.Desde luego la obra de Van Gogh sigue guardando enigmas sin resolver y ostentando una belleza extraordinaria.*Raúl Rivas González es Profesor Titular de Microbiología, Universidad de Salamanca.Su artículo fue publicado originalmente en The Conversation y está reproducido bajo la licencia de Creative Commons. Haga clic aquí para leer el artículo original.Con información de BBC