¿Por qué y cómo borrar la memoria caché de una computadora?

Lasse han convertido en aliadas de miles de personas. Ya sea en el trabajo o en la escuela, usuarios de casi todas las edades necesitan unSin embargo, con el paso del tiempo las computadoras pueden llegar a presentar problemas. El principal inconveniente es que los dispositivos tienden a hacerse, lo cual presenta dificultades al usuario. Pero no hay de qué preocuparse, en algunos casos, se trata de unaSi notas que tu computadora comienza a trabajar de forma lenta y pausada, quizá seaNo obstante, antes de que comiences el proceso aquí te explicamos qué es la memoria caché y la importancia de limpiarla cada determinado tiempo.La memoria caché es unActúa como un área de almacenamiento temporal que hace que el procesador de la computadora pueda recuperar datos fácilmente.De esta forma, la memoria caché es un tipo de memoria volátil auxiliar, similar a la RAM (Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio), aunque es mucho más rápida que ésta. Su función es la de recuperar con mucha facilidad y rapidez datos y recursos a los que el procesador tiene que acceder con frecuencia, explica Gacela Web, especialistas en marketing digital.Así, la memoria caché proporciona acceso y almacenamiento de datos más rápido a instancias de programas y datos a los que el procesador accede de forma rutinaria. Por lo tanto, cuando un procesador solicita datos que ya tienen en la memoria caché, no necesita ir a la memoria principal o al disco duro para buscarlos.Actualmente,y actúa como un búfer entre la RAM y la CPU, agrega Techopedia.Foto: PixabayCon el paso del tiempo, la memoria caché hace lentos los sistemas y aplicaciones, debido a la RAM y la memoria que adquiere. Muchas veces está lleno de información basura, que probablemente no será requerida por el usuario en el futuro.El objetivo principal, al limpiar la memoria caché,Con una cantidad considerable de datos almacenados en la memoria caché, la velocidad y el rendimiento de la máquina se ven obstaculizados, señala la empresa ESDS.Mejorar el rendimiento del sistema y de las aplicaciones es uno de los beneficios de borrar la memoria caché de una computadora.Es necesario vaciar la memoria caché cada cierto tiempo (hacerlo entre cada tres o seis meses suele ser suficiente), sobre todo en el caso de que las aplicaciones de nuestro dispositivo comiencen a responder de manera inusualmente lenta o cuando necesitemos liberar espacio de una app o programa que resulta muy pesada para el sistema, explica Gacelaweb.Otro de los motivos por los que se recomienda vaciar la memoria caché es debido a que, en ocasiones, los datos almacenados no están actualizados. Al tratarse de información que se ha almacenado en un momento concreto en nuestro equipo, no sabemos si estos han sufrido alguna modificación, por lo que es recomendable refrescar la página en estos casos, agregan los especialistas de marketing digital.Foto: Pixabayincluye la herramientaque permite borrar los archivos no deseados del ordenador de manera sencilla, añade Gacela Web.Para borrar la memoria caché es necesario buscar la herramientaUna vez dentro de la herramienta, aparecerá un cuadro con opciones de archivos que podemos eliminar. En este paso el usuario deberá seleccionar la opción:A continuación, comenzará el proceso de escaneo y eliminación de los archivos en la memoria caché. Cuando acabe, una ventana nos informará de su finalización, indica Gacela Web.En el caso de tener unaexisten aplicaciones comoque se encargan de borrar la memoria caché fácilmente. No obstante, esto también se puede hacer de manera manual con los siguientes pasos:Lo primero para borrar la memoria caché de una Mac es abrir eldespués el usuario debe escribirAntes de realizar el siguiente paso es necesariode las carpetas, en caso de que la persona no esté decidida a perder todos los datos.Una vez que el usuario esté decidido,pero para realizar esto se debe acceder dentro de cada una y eliminar los archivos que contenga, indica el blog de Clean My Mac X.