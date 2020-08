Por quinta vez sheriff da negativo a Covid

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Tras surgir alrededor de 10 contagios de Covid-19 en empleados de distintas áreas del Centro de Detenciones Tom Bowles, el sheriff Tom Schmerber se vio en la necesidad de realizarse un quinto examen para conocer su estado de salud.



Dijo que afortunadamente dio negativo al contagio pero aseguró que no es razón para no seguir cuidándose, es decir ahora con mayor razón hay que mantener siempre la mascarilla, lavarse las manos, aplicarse gel antibacterial y aun más importante, sanitizar todas las áreas del centro carcelario.



Al miércoles no se tenía algún otro contagio en la población carcelaria, ni en empleados, solo los 10 que se dieron en patrulleros (3), carceleros (4) y en un solo interno, además de los funcionarios administrativos (2), que afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud.