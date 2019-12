Por rechazar aborto exhiben a diputados de Hidalgo

Hidalgo.- Un grupo de jóvenes arribaron a las oficinas de Morena en Hidalgo donde colocaron fotografías de los diputados que se abstuvieron o votaron en contra de la iniciativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y exigieron su expulsión de ese partido al considerar que no cumplieron con la plataforma de este instituto político.



Los inconformes, al parecer estudiantes, llegaron cargando sus mochilas en la espalda y de forma pacífica colocaron las pancartas.



En las cartulinas se leían frases como: “Traidores a los derechos democráticos de las mujeres”, “Fuera reaccionarios y conservadores”, así como la fotografía de cada uno de los diputados morenistas.



El pasado jueves, el Congreso estatal —dominado por diputados del partido Morena— rechazó el dictamen para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de embarazo.



Con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones, la iniciativa de la Interrupción Legal del Embarazo, que se propuso desde junio pasado, no pudo concretarse.









Ese día, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ Morena) abrió un proceso en contra de 10 diputados del Congreso de Hidalgo que votaron en contra y se abstuvieron en la elección para aprobar o no la Interrupción Legal del Embarazo.



Los legisladores morenistas que votaron en contra son Jorge Mayorga, Nohemí Zitle, Doralicia Martínez, Marina Martínez García, José Luis Muñoz, José Hernández, Humberto Veras y Rafael Garnica; mientras que Roxana Montealegre y Ricardo Baptista se abstuvieron.



Activistas de Marea Verde culparon de este rechazo a los diputados de Morena, quienes se habían comprometido a legislar a favor de los derechos de las mujeres y exigieron su expulsión del partido, además de señalar que su voto en contra sería cobrado en las urnas.



Acusaron intereses políticos electorales —pues el próximo año hay elecciones municipales— de un grupo de diputados y lamentaron que durante el cabildeo varios legisladores que votaron en contra engañaron a los grupos de activistas con que su voto sería a favor.



Señalaron que será para el siguiente periodo legislativo cuando se presentará una nueva iniciativa para despenalizar el aborto, ya que recordaron que Hidalgo es el cuarto estado en que las mujeres recurren a la interrupción del embarazo en la Ciudad de México.



De abril de 2007 hasta el 31 de diciembre del año pasado, mil 93 mujeres acudieron a la capital del país a interrumpir de manera voluntaria su embarazo.