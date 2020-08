Por ser ‘una carga’, abandonan a 2 de cada 5 abuelitos en Hidalgo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dos de cada cinco adultos mayores son abandonados por sus familiares debido a que representan una carga, reveló el director del Instituto para la Atención de Adultos Mayores del estado de Hidalgo, Alejandro García Chávez.



Así también, explicó que entre las situaciones más complicadas que viven las personas de la tercera edad están el maltrato y la discriminación, situaciones que “afortunadamente” no se han incrementado durante la contingencia sanitaria.



“No hemos detectado un incremento sustancial en los actos de violencia, aunque muchas de estas acciones no son denunciadas por las víctimas para que la autoridad intervengan en la situación".



“Los adultos mayores, en la mayoría de los casos, son visto como personas que ya no son funcionales o productivas, que solo tiene que limitarse a estar encerrados en casa, viendo televisión, realizando algunos favores para los familiares o incluso son quienes se quedan al cuidado de los nietos”, explicó.



Debido a esta situación, indicó que el Instituto trabaja para la inclusión de los adultos mayores a través del Modelo de Envejecimiento Activo, que tiene como objetivo a mejorar su calidad de vida a medida que las personas envejecen.









“En Hidalgo hay 16 Centros Gerontológicos Integrales, donde se atienden a 12 mil adultos mayores, quienes han recibido 205 mil atenciones gerontológicas, logrando una cobertura en 81 municipios”, expuso.



Así también, refirió que se han atendido a ocho mil 393 personas mayores y grupos vulnerables de 68 municipios mediante el call center que el Instituto estableció para la atención, orientación y seguimiento durante la contingencia sanitaria por covid-19.



“A través de las Jornadas Médicas Gerontológicas en atención ambulatoria hemos brindado atención a alrededor de dos mil adultos mayores, además de que se les ha hecho entrega de apoyos funcionales como son sillas de ruedas, bastones y andaderas”, expuso.



Tras el festejo del Día del Día del Abuelo, el Instituto para la Atención de Adultos Mayores realizó 28 actividades entre conferencias, presentaciones de libros, activación física, talleres, conversatorios y un programa de entretenimiento transmitido por Facebook Live, para que las y los abuelos hidalguenses no pasaran su día desapercibido debido a que es uno de los sectores sociales que debe mantenerse en confinamiento durante la emergencia sanitaria, debido a que son parte del sector más vulnerable ante esta situación de salud.







Con información de Milenio