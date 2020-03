Por tercer día consecutivo, no hay nuevos casos de Covid-19 en Coahuila; cifra se mantiene en 12

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por tercer día consecutivo, no hay nuevos casos de Covid-19 en la entidad, por lo que la cifra se mantiene en 12. En Saltillo y Torreón se reportan 5 respectivamente y en Monclova 1. Además uno de la ciudad lagunera ya fue dado de alta.



Se informó además que los contagiados se encuentran en aislamiento domiciliario.



A través del reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del Covid-19, exhortan a la ciudadanía a resguardase en su casa y salir solo en caso de ser necesario, manteniendo distancia mínima de un metro y medio entre personas.



Si se encuentra enfermo de cualquier padecimiento respiratorio, no salga.



Si acude a su trabajo es necesario acudir al filtro para conocer su temperatura y utilizar alcohol gel.



Llama al 911 para su oportuno seguimiento. La información es confidencia..



MEDIDAS DE PREVENCIÓN:



+ Lávate las manos cuidadosamente: Con agua y jabón frota las palmas y el dorso de tus manos, entre los dedos y las uñas.

+ Evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.

+ Evita contacto directo con personas enfermas de resfriado o gripe.

+ Utiliza gel antibacterial.

+ Si estornudas o toses, hazlo en el lado interior del codo o en un pañuelo desechable.

+ Limpia y desinfecta objetos de uso común.

+ No escupir.