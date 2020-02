Por tiroteos en escuelas, Kentucky permite a policías portar armas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Andy Beshear, gobernador de Kentucky, firmó un proyecto de ley en el que se establece que la policía escolar podrá portar armas de fuego.



a medida entró en vigor de manera inmediata, por lo que desde el pasado viernes todas las escuelas del estado deberán tener por lo menos a un oficial de la policía armado, "en caso de que necesitaran enfrentar algún tiroteo escolar", aseguró Beshar en conferencia de prensa.



Este proyecto de ley había sido presentado a mediados del mes de febrero por por Max Wise, senador republicano, quien comentó que esta ley es “crucial para proteger a maestros, niños y personal educativo de Kentucky”.



De acuerdo con The Hill, desde su presentación -la ahora ley- tuvo una aceptación abrumador por parte del Senado y la Cámara del estado, pero fue rechazada ampliamente por grupos de derechos civiles, quienes pidieron reiteradamente al gobernador que vetara la iniciativa.



El viernes se cumplió el plazo que Beshear tenía para aprobar o desestimar el proyecto. Según apunta The Hill, de no haber firmado a favor o en contra la iniciativa se hubiera convertido automáticamente en ley.



Activistas apuntan que esta nueva ley no hará que las escuelas sean más seguras; por el contrario, esto podría representar un potencial peligro para los estudiantes afroamericanos. Al rechazo de esta ley también se ha sumado la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, uno de los distritos más grandes del estado.



Por su parte, el gobernador Beshar aseguró que su administración capacitará a los oficiales sobre el uso correcto de las armas y “comenzará con reflexionar el porqué algunos niños podrían no sentirse seguros con un policía escolar armado”. Se espera que la capacitación incluya el sesgo de abordaje y las técnicas de para la disminución de violencia.