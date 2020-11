Por traición a la patria, no podrán enjuiciar a EPN ni a Videgaray: abogado

Escuchar Nota

“Cuando ellos cometieron este tipo de ilícitos si es que los cometieron, automáticamente no estaba vigente esto en la constitución, entonces no puedes hacer la ley retroactiva en prejuicio, por eso el juez desestimo la causa y la Fiscalía tuvo que desistir en el caso de Videgaray y en el caso de Peña Nieto va a pasar lo mismo”, dijo.

Óscar Valdez, abogado constitucionalista, afirmó que, pues este delito fuey la ley no es retroactiva más que en beneficio del acusado.Dijo que si la Fiscalía insiste en acusarlos de traición a la patria, ambos ex funcionarios, el delito que, de lo contrario solo estarán dando “bandazos”.Con respecto al, indicó que este, por lo que tampoco procedería.El abogado señaló que ex funcionarios que también se vieron beneficiados en la administración de Peña Nieto, están operando en la 4T, como, entre otras.Por otro lado, Oscar Valdez aseguró que deque se lleva las autoridades en ese país,Aseguró que con estos casos,