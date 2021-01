Por un error, rechazan cuerpo en panteón de Iztapalapa

Escuchar Nota

Por un error en documento ajeno a los familiares, no reciben el cuerpo que iba a ser sepultado en el Panteón San Nicolás Tolentino de @Alc_Iztapalapa ¡Los familiares indican que no se moverán de la puerta hasta que los apoyen, autoridades del panteón les dicen que regresen mañana pic.twitter.com/Jpl13FWCqQ — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) January 7, 2021

Derivado de un error en la boleta de inhumación otorgado por el juzgado 14, el cuerpo de un señor no ha podido ser sepultado y permanece en una carroza funebre afuera del panteón San Nicolás Tolentino de Iztapalapa."Nos dijeron que si lo podíamos enterrar, pero ahorita no nos quisieron atender, porque se supone que los papeles no están bien, un documento lo borronearon", mencionó Claudia Espinosa, hermana del finado.Los familiares detallan que no moverán la carroza con el cadáver de la puerta principal hasta que alguna autoridad les ayude.Luis, falleció este martes a las 6 de la mañana a los 51 años de edad por una insuficiencia renal y complicaciones derivadas de covid-19 en un hospital del Estado de México, pero era residente en la Alcaldía de Iztapalapa.Con información de Excélsior