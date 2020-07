Por un tanque de oxígeno, familias viven calvario

Escuchar Nota

Los tabasqueños no sólo están sufriendo por familiares hospitalizados por Covid-19, también viven un calvario buscando comprar o rellenar un tanque de oxígenoJosé Alberto Carrera viajó de Macuspana a Villahermosa (50 kilómetros) para llenar un tanque de oxígeno para su amigo. Se formó durante casi dos horas, pero no le dieron el servicio; le pedían un comprobante de renta del depósito o demostrar que es dueño de éste; no llevaba ese papel.En la fila hay más de 20 personas con tanques esperando turno, buscando el alivio para su familiar, amigo o vecino que está luchando contra el Covid-19 en Tabasco, un estado que reportó este fin de semana 16 mil 210 casos positivos y mil 533 muertes por este mal.En las redes sociales los tabasqueños también buscan el oxígeno, Perla Osorio posteó: “Buenos días, alguien que sepa dónde rentar por máximo una semana un oxígeno medicinal de 9MT3, hay personas que salieron del cuadro de Covid y aún tienen tanque de oxígeno, les agradecería mucho si saben algo me comenten”. Este es uno de los muchos comentarios que se pueden leer a través de Facebook.De acuerdo con un recorrido hecho por este diario, en Tabasco las tres empresas dedicadas a la venta de tanques de oxígeno los reportan agotados; ahora sólo están en renta por parte de algunos coyotes o personas que vieron una oportunidad en esta necesidad y están prestando el servicio, pero lo cobran al doble o triple del precio original.La secretaria de Salud, Silvia Roldán Fernández, explica que uno de los problemas que están enfrentando en esta pandemia es que la gente no quiere ir a los hospitales y cree que con un oxígeno en casa se va a recuperar. “Porque es una parte del problema que estamos teniendo, [los enfermos] suponen que con eso [el tanque] se va a solucionar y no va a ser así”, aclara.Y advierte: “Está en mayor riesgo, y sí debe estar más cómodo, porque uno está más cómodo con su familia, desde luego, pero la vida es la vida, hay mucha gente joven que ha decidido hacer eso y que ha fallecido en su casa, cuando hubiese tenido la oportunidad de salvar la vida, aunque estuviese solo”.El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Tabasco, Pedro Aldecoa Calzada, asegura que aun cuando se han escuchado quejas ciudadanas contra empresas que se dedican a la renta, venta y llenado de tanques de oxígeno medicinal, no se presentan las denuncias formales.