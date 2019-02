Por una servilleta, atrapan a asesino 25 años después

Detenido por una servilleta. El empresario Jerry Westrom fue arrestado y acusado de apuñalar fatalmente a una mujer en Minneapolis en el año 1993 gracias a un sitio web de genealogía y a una servilleta que había tirado a la basura tras limpiarse la boca.El cuerpo de Jeanne Ann Childs fue encontrado cubierto de sangre en junio de 1993. El cadáver estaba tendido en el suelo y solo llevaba unos calcetines puestos, reporta The New York Times . La mujer, que había trabajado como prostituta, fue apuñalada repetidamente. Los investigadores recogieron muestras de ADN del lugar del crimen, pero el caso permaneció sin resolver durante varios años.El año pasado, las autoridades hicieron un gran avance en la investigación al recurrir a una firma dedicada al estudio de la genealogía para identificar a dos sospechosos del asesinato: uno de ellos era un tal Jerry Westrom, de Minnesota. Para obtener su ADN, lo siguieron durante un tiempo. Al final utilizaron una servilleta con la que el mes pasado este hombre se limpió la cara después de comerse un 'hot dog' en un partido de hockey, la cual tiró a la basura.Según las autoridades, el ADN encontrado en la servilleta "fue consistente" con las muestras tomadas en la escena del crimen ocurrido en 1993. El pasado lunes el hombre fue arrestado, y los investigadores recogieron otra muestra de su ADN que se correspondía con el esperma encontrado en el edredón y la toalla del baño de aquel apartamento.Según las autoridades, Westrom ha negado su participación en el caso, afirmando que no conocía a Jeanne Ann Childs y que no tuvo relaciones sexuales con ninguna mujer en Minneapolis en 1993. El hombre fue liberado tras abonar una fianza el viernes. El próximo 13 de marzo deberá presentarse ante el tribunal.