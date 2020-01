Por unanimidad, urgen diputados implementar ‘Mochila Segura’ en Durango

“No se puede ser reactivos, sino preventivos ante este tipo de acontecimientos, por lo que se debe retomar el Protocolo de Operación para el Programa “Mochila Segura”, ya que no requiere de recursos económicos, sino del apoyo de los padres, además de fortalecer la unidad familiar y la reconstrucción del tejido social”, consideró la legisladora.



“Es imposible no estremecerse ante estos casos y sería más trágico todavía quedarnos con los brazos cruzados sin buscar una solución, o al menos implementar estrategias que nos ayuden a prevenir este tipo de hechos”, resaltó al considerar que el tema del suicidio se está convirtiendo también en un foco rojo.



Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a las Secretarías de Educación de los gobiernos federal y estatal para que, de manera urgente, se ponga en operación el programa, durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Alicia Gamboa Martínez presentó un punto de acuerdo argumentando que este programa ya se venía aplicando desde hace varios años, y el cual se detuvo porque se consideraba que violaba los derechos humanos.En este sentido, señaló que la revisión de mochilas en escuelas de los más variados niveles socioeconómicos debe cobrar vigencia, porque el modelo de participación social donde los padres de familia articulan esfuerzos con el personal docente y los directivos de las escuelas para satisfacer las necesidades de los planteles, no sólo no debe desaparecer, sino que debe ganar relevancia y se debe complementar con otro tipo de acciones., donde un alumno disparó contra una de sus maestras e hirió a seis personas más, muestra que, en el país, el tejido social está roto; además, opinó que hay crisis de valores, principios y respeto, por lo que consideró urgente que asuman su responsabilidad; gobierno, sociedad y familias.Por su parte, el diputado Pedro Amador Castro señaló que en colegio donde sucedieron los hechos se quiso implementar el programa, pero los padres de familia se manifestaron en contra de esta medida.y ponderar este tipo de situaciones, para que no se vuelvan a repetir y así prevenir estos hechos con la participación de los padres de familia y las autoridades educativas.acordó que también se debe incorporar a los trabajos a la representación Estatal de Padres de Familia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a las instituciones de seguridad pública y a las Instituciones encargadas de la Protección Civil.Con información de J. Ignacio Mendívil B.