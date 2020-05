Por unas medias de naylon se enemistaron Meghan Markle y Kate Middleton

Escuchar Nota

Demasiado trabajo

Casi desde el principio existieron rumores de enemistad entre Kate Middleton y Meghan Markle. Parecían llevarse a las mil maravillas pero con el tiempo diversas fuentes cercanas a la Familia Real británica fueron desmontando tal buena sintonía. Muchos de esos roces venían derivados de los problemas entre los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex. El libro 'Finding Freedom' afirma que la vestimenta de las jóvenes damas de honor de la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, entre las que se encontraba la Princesa Carlota, supuso una gran división entre ellas.Su discusión trataba sobre si las jóvenes debían llevar o no medias de nailon durante la ceremonia. Quién le diría al químico estadounidense Wallace Carothers, inventor del material, que provocaría enemistades. Como es habitual en ella, la Duquesa de Cambridge quería seguir el protocolo que obligaba a que sí luciesen este complemento, pero Meghan Markle no quería.«Hubo un incidente en el ensayo de la boda. Kate y Meghan discutieron sobre ello», cuenta una fuente al diario 'The Telegraph'. Parece que Meghan Markle ganó la batalla porque en las imágenes de la boda no se aprecia que las damas de honor lleven medias.Aunque suene cómico, la discusión sobre las medias de nailon supuso un antes y un después en la relación de ambas. Evidentemente el trasfondo de todo esto sería el cumplir o no con los protocolos establecidos que tantos quebraderos de cabeza le han dado a Meghan Markle.El artículo también cuenta que la Duquesa se siente "atrapada" y "agobiada" con el aumento de carga de trabajo después de que los Duques de Sussex decidiesen salir de la Familia Real británica. Oficialmente dejaron de ser miembros senior el pasado 31 de marzo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus. Tanto ella como el Príncipe Guillermo se han visto obligados a asumir más deberes reales, algo que a Kate Middleton no le ha gustado: "Está furiosa".Y prosigue la fuente: "Por supuesto que sonríe y se viste apropiadamente, pero no quiere. Se siente exhausta y atrapada. Está trabajando tan duro como un alto CEO, sin los beneficios de los límites ni las vacaciones".