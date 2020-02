Por violencia de género, cesan del IPN a 7 maestros

Escuchar Nota

“En este momento tenemos siete ceses en el Politécnico y 43 casos más en Conciliación y Arbitraje; otros están en estudio así que ni siquiera es conveniente dar números porque sería estar acusando a alguien que todavía su proceso con toda la información para poder nosotros hacer una determinación, y no ha habido detenidos”, dijo.



“Hay dos tipo de denuncia: la anónima y la firmada, es decir, con nombres y apellidos, y en ambas hacemos igual el seguimiento y eso nos ha conducido a esta cifra que comenté”, afirmó.



“En Conciliación no sólo nos quedamos con el denunciante y el denunciado, buscamos testigos y elementos para sustentar y no vayamos a cometer una injusticia adicional a la que ya se pudiera estar cometiendo”.



El director del(IPN), Mario Rodríguez Casas, informó que en los dos años en su cargo,y 43 casos más en Conciliación y Arbitraje.Ante esta situación, comentó que “este es un flagelo que no se puede permitir en ningún lugar y de manera particular en las instituciones educativas”.Tras anunciar la, que se impartirá en el, aseguró que en su administración se implementan acciones para atender ese tipo de problemas.Rodríguez Casas comentó queSubrayó que hasta el momento, dicha institución educativa no ha tenido un solo cierre en alguno de sus planteles producto de alguna problemática que tenga que ver con género.