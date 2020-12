Pornovenganza: Mujer policía se pegó un tiro en la cabeza luego de que su ex viralizó fotos íntimas

Escuchar Nota

“Que la muerte de Belén y otras Belén no sean impunes. Que la celeridad prime por sobre lo conveniente, la violencia machista en distintas modalidades MATA”, escribió en Facebook Jorge San Román, el papá de la víctima, el mismo día que murió su hija.

“Tobías Villarruel, de la ciudad de Chivilcoy, el que viralizó fotos y vídeos de mi hija, hostigándola y amenazándola, hizo que ella termine con su vida”, fue parte del posteo en Facebook que hizo Graciela, la mamá de Belén el 2 de diciembre. Su hija moriría 48 después.

“Tan culpable esta lacra, como todos aquellos que viralizaron. El ser humano es la peor de las especies en este mundo enfermo. Ojalá sus sucias conciencias no los dejen vivir en paz”.

El posteo de la mamá de Belén San Román (25), donde escracha al ex de su hija.

El proyecto de ley contra la pornovenganza que tiene media sanción del Senado.

“La difusión de material íntimo, fotográfico, vídeo y audios, vulneran la intimidad de las víctimas de estas prácticas aberrantes y son claramente disfunciones de venganza, extorsivas, etc. Belén fue víctima, que quede claro, bajo ningún punto de vista se la puede poner en otro lado”, escribió su padre.

En ese punto, amplió que su hija fue “víctima del perpetrador quien difunde las imágenes compartidas en la intimidad (¿quién no lo ha hecho?), víctima de quien recibe y comparte el material, víctima de quien o quienes pronuncian su nombre apuntando con el dedo o catalogando sin siquiera pensar en el daño que ocasionan, víctima del sistema que carece de leyes y abordaje inmediatos, víctima, víctima, víctima”.



Y cerró: “De nada sirve la conmoción colectiva cuando todo está consumado. Sólo sirve entender y enfatizarse que es comprometerse a ayudar a la víctima sin juzgarla. Perdón Belén”.

tenía 25 años, era mamá de dos chiquitos y. Belén San Románporque no aguantó más: según su familia, fueque le valieron un sumario.Belén San Román murió el 4 de diciembre yque ya tiene media sanción en el Senado.Según el relato de su familia, la tragedia de Belén había comenzado cuando su ex, identificado como(25) y oriundo de Chivilcoy, viralizó fotos y videos de la policía del Comando de Patrullas Rural, informó Clarín Eso le habría valido a la mujer policía un sumario administrativo de parte de la dirección general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense.El 30 de noviembre,Antes, les, y por eso fueron a verla a su casa.Belén fue internada en el hospital municipal San Luis de Bragado en muy grave estado. Allí transcurrió los últimos días de su vida y murió el viernes 4 de diciembre por la mañana.En ese posteo, Graciela contaba que Belén tenía “dos pequeños hijos que ama con todo su ser, como así su trabajo, orgullosa de pertenecer a la fuerza policial”. Y siguió:Según el diario La Razón de Chivilcoy en abril de 2018 en una causa que tramita en la UFI N°6 del fiscal Luis Carcagno, por robo agravado.Su arresto se dio en junio de ese 2018, en una granja de rehabilitación de Merlo. No fue su primer arresto: en enero de ese mismo año cayó por quemar contenedores.Desde el Departamento Judicial de Mercedes indicaron que ahora se está trabajando en la causa de la muerte de Belén. Sí contaron queLo cierto es que los papás de Belén motorizaron una campaña para pedirles a los legisladores que aceleren el tratamiento de la ley contra la “pornovenganza”.El proyecto, cuya autora es la senadora santiagueña, ya tiene media sanción del Senado desde julio pasado y modifica los artículos 155 y 169 del Código Penal:Jorge, el papá de Belén, le pidió a la diputada entrerriana Ana Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que ”apruebe este proyecto de ley”.