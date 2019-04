Poroshenko abandonará en mayo la presidencia de Ucrania

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, después de que fueran publicadas las encuestas a pie de urna en las elecciones presidenciales, afirmó que el próximo mes abandonará el puesto de presidente del país y que acepta esta decisión de los votantes, informó Sputnik "Queridos ucranianos, ya el próximo mes abandonaré el puesto del jefe de Estado; así decidió la mayoría de los ucranianos, acepto esta decisión", dijo Poroshenko en su sede.Además, comentando los resultados de las encuestas, Poroshenko afirmó también que siempre se dirigía por la frase atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill "nunca te rindas"."Quiero subrayar, para que nadie dude, que yo personalmente y todo mi equipo estamos dispuestos a arrimar el hombro al nuevo presidente en todas sus decisiones que correspondan a los intereses nacionales de Ucrania y nos acerquen a la UE y a la OTAN", dijo Poroshenko, cuyo discurso fue trasmitido por el canal televisivo Priamoi.Poroshenko destacó que abandonará la oficina presidencial, pero no abandonará la política.De acuerdo a primeras encuestas a pie de urna, Volodímir Zelenski gana en la segunda ronda de las elecciones presidenciales con el 73,2% de los votos, mientras que Petró Poroshenko recibe el 25,3% de los votos.Ucrania celebró este domingo (21) la segunda ronda de los comicios presidenciales con los candidatos más votados en la primera vuelta del 31 de marzo: Volodímir Zelenski del partido Servidor del Pueblo (30,24%) y el actual mandatario Petró Poroshenko (15,95%).Entre 7 y 10 millones de ucranianos no pudieron ejercer su derecho a voto debido a que las autoridades no abrieron colegios electorales en el este del país, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y tampoco en Rusia, país en el que se encuentra la mayor comunidad ucraniana en el extranjero.