Por qué Angelina Jolie no sale con nadie

Una sentencia anticipada de un juez en Los Angeles terminó con el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie, y mientras de él se han destapado más detalles, de la actriz poco se sabe sobre su vida personal.Sin embargo, no tardó mucho en hablar una persona cercana a la intérprete de "Maléfica" para contar por qué no se le ha visto con un nuevo romance.No faltaría quien sospechara que en el fondo, Jolie anhelaba una reconciliación de última hora con el padre de sus hijos, pero parece que eso está más que descartado.Desde el divorcio, Angelina se ha enfocado en su carrera como actriz y en sus hijos, según un reporte de Hollywood Life."Angelina está muy satisfecha ahora con su trabajo y con sus hijos. No ha salido con nadie y eso lo ha decidido por sí misma", dijo la persona.No falta mucho para el estreno de la segunda entrega de "Maléfica", por lo que la actriz está enfocada en su vida, y de hecho, "está muy feliz otra vez, y no siente que una relación romántica sea algo que necesite para sentirse completa o feliz".Según la fuente, no se trata de que siga acordándose de Brad Pitt, sino que simplemente no está en una etapa en la que el amor sea prioridad."Eso podría cambiar, por supuesto, pero ahora solo se enfoca en sus hijos y su trabajo, y su plato está muy lleno".Y es que además de "Maléfica", Jolie trabaja con la Organización de las Naciones Unidas y tiene un puesto de editora en la revista Time.