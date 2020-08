¿Por qué en los aviones se prohíben las mascarillas N95?

Escuchar Nota

acaba de anunciar, siguiendo las recomendaciones más recientes de los, que los pasajeros de sus vuelos no podrán utilizar mascarillas con válvula dentro de los aviones, por lo que deberán usar otro tipo de protección facial. Esto ha generado inquietud sobre las razones de la medida. Los, ¿se deben usar o no?A simple vista, estas mascarillas no se diferencian mucho de los tradicionales de tela, su único rasgo distintivo es una pequeña pieza de plástico cerca de la boca, que funciona a modo de válvula.Este tipo de mascarilla ofrece la misma protección que uno normal, pero solo para quien lo utiliza. ¿Qué quiere decir esto? La válvula es unidireccional, se cierra cuando la persona inhala para que las partículas en el aire no puedan entrar. El problema es que cuando exhala, la válvula se abre, por lo que las personas a su alrededor quedan expuestas a las partículas de saliva que la persona está expulsando, potenciando así el contagio deLosfueron diseñados para los trabajadores de fábricas y minas de carbón, que necesitaban protección para filtrar las partículas de polvo que ponían en peligro su salud.Debido a esto es aconsejable no utilizar este tipo de mascarilla, ya que a pesar de que protege a quien lo usa, expone a las personas que están a su alrededor. Según losy lade los, los cubrebocas de tela son más adecuados para protegerse y proteger a otros del