¡Porque sigue siendo el Rey!; 10 canciones para recordar a José Alfredo Jiménez

"Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo... Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía"



¿Quien no ha cantado más de una canción José Alfredo Jiménez? El del compositor y cantante originario de Guanajuato hoy, en su, recopilamos algunas de sus icónicas canciones para recordarlo con cariño.Su gran legado también es homenajeado en su tierra nata, en donde las autoridades de cultura y turismo han realizado, el cual si se puede disfrutar a través de las publicaciones que a lo largo del fin de semana y hasta hoy transmitirán en sus redes sociales y en el sitio web festivaljosealfredojimenezgto.mx Siendo José Alfredo Jiménez originario de la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en donde nació el 19 de enero de 1926, no podía faltar entre su repertorio una canción que enaltezca los bellos lugares y tradiciones de su tierra.Es por eso que en la posición número uno te dejamos la canción más representativa de su estado: "Camino de Guanajuato"Y si se habla de José Alfredo Jiménez un sinónimo de su nombre es la canción "El Rey", melodía que con gran dolor en el corazón, pero con el orgullo se canta al terminar una relación amorosa.Esta una canción más de despecho que hiciera famosas el compositor y cantante guanajuatense y que a manera de homenaje a su trayectoria relanzó el grupo de rock mexicano Maná en a 1999, cover que también fue todo un éxito.El nombre de esta canción no es por representación de cualquier mujer, fue escrita por José Alfredo Jiménez en honor a quien fuera su esposa,y se dice que la cantó por primera vez el 17 de diciembre de 1949 cuando le llevó serenata.Los corridos también formaron parte del amplio repertorio de José Alfredo Jiménez destacando entre ellos la trágica historia de un caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara para llegar hasta la frontera con Estados Unidos.Reza uno de los versos en los que se cuanta la historia de este legendario caballo que llegó hasta Tijuana, para finalmente morir en Ensenada.Aunque la historia es protagonizada por un equino personas allegadas al cantautor han revelado que en realidad fue inspirada en un automóvil Chrysler 57, verde por dentro y color blanco por fuera, en el que el guanajuatense viajó hasta estado depara cumplir con una presentación y las heridas del caballo en realidad fueron daños que el vehículo sufrió al transitar por carreteras de terracería.Aunque José Alfredo Jiménez se hizo famoso con la canción "Yo" una de las que le dieron seguimiento a lo que sería una exitosa carrera artística fue el temala cual muestra el despecho que siente por una mujer adinerada, quien no voltea a ver el amor de un pobre.Para el año de 1956, cuando el cantautor ya probaba las mieles del éxito, este tema fue uno de los temas principales de la película "La Fiera" en donde José Alfredo Jiménez tuvo su participación como actor para musicalizar el filme.Esta es otra de las melodías de José Alfredo Jiménez que han sido interpretadas por grandes artistas de México, como lo hizoen 1994 cuando estaba en la cúspide de su carrera y decidió hacer muestra de su talento interpretando la música regional mexicana.Entre las melodías de José Alfredo Jiménez tanto te puedes encontrar corridos, canciones de despecho como melodías que representan el verdadero amor.Esta canción que suplica la huida de una pareja de enamorados para vivir felices sin las criticas de la sociedad también forma parte de los grandes éxitos del cantautor guanajuatenses que han sido relanzado por otros cantantes del nuevo siglo.El cantante españollanzó a inicios del 2002 el disco Flamingos, en el cual incluyó el tema Vámonos, colocándose de manera inmediata en uno de los álbumes más exitosos de su trayectoria.Para cerrar con broche de oro esta lista de 10 melodías de José Alfredo Jiménez te dejamos una interpretación del ídolo de la música mexicana junto a, otra de las grandes voces que ha dado México.Con información de Debate