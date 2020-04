Portará Tom Brady histórico número 12

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tom Brady portará un uniforme nuevo a partir de la temporada del 2020, pero seguirá usando el familiar dorsal 12 que ha usado a lo largo de toda su carrera de NFL.



El receptor abierto Chris Godwin, quien había utilizado el 12 durante sus primeros tres años en la Liga, cedió el número a su nuevo compañero, informó el portal oficial del club. Bra-dy lo aceptó. El receptor abierto, que se espera sea uno de los principales objetivos de los pases de Brady, usará ahora el dorsal 14.



No hubo ninguna transacción relacionada a la cesión del número, recalcó el sitio web de los Bucs, como ha ocurrido en otras instancias.



“Obviamente, si no lo quiere no se hará un gran tema por ello, lo seguiré usando”, dijo previamente Godwin al portal oficial del club, justo después de conocerse el fichaje de Brady con Tampa Bay. “Pero veremos cómo va. Creo que simplemente por respeto a lo que ha hecho, lo que ha logrado, simplemente la carrera que se ha hecho para sí mismo... debes tener en cuenta ese respeto, ¿entiendes?”.



Godwin viene de su primera temporada de Pro Bowl, luego de atrapar 86 pases para mil 333 yardas con nueve touchdowns en el 2019. Llegó a Tampa Bay como recluta de tercera ronda en el 2017, procedente de Penn State.



Brady pasó sus primeras 20 campañas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, alcanzando en ese lapso nueve Super Bowls y ganando seis de ellos. Firmó con los Bucs por dos temporadas y 50 millones de dólares, y hasta 9 millones adicionales en incentivos, de acuerdo a Adam Schefter de ESPN, en la presente temporada baja, su primera oportunidad como agente libre en su carrera.