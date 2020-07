Portó Adriana Covid-19; ¡acusa poco apoyo!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una empleada del Instituto Municipal del Deporte, hace unos 20 días, según cuenta, dio positivo para Covid-19 y durante ese tiempo y antes también, no recibió apoyo por parte de dicho organismo, al no creer que estuviera contagiada o que pudiera contraer la enfermedad y si lo hizo, fue en otro sitio y no durante sus labores.



Adriana Prado contó en Facebook que, tras el PCR, un examen a profundidad, dio negativo tras 20 días de su primer diagnóstico, el cual fue positivo. Sin embargo, además de dar a conocer esta buena noticia, también se refirió que a pesar de contar con dos niños pequeños, la hicieron ir a laborar, aunque por decreto estatal, ella podía solicitar permiso para estar en casa, pero no se lo otorgaron.



La empleada del Instituto Municipal del Deporte, a cargo de Antonio Cepeda Licón, dijo haber laborado en una serie de actividades desde junio, presumiendo pudo ser en alguno de ellos en donde contrajo el virus.



“Esto debido a que recibí órdenes de presentarme a trabajar en el Biblioparque Sur. Primero realizando guardias, haciendo videos en el Gimnasio Municipal, empacando despensas en bodegas y a partir del lunes 15 de junio en las clases de acondicionamiento físico atendiendo a un máximo de 30 personas por clase”.



A pesar de solicitar estar cuidando de su familia, no se le dio el permiso correspondiente, siendo, comenta, obligada a ir a trabajar cuando los picos estaban en su mázimo nivel.



También argumentó que no persibió empatía ni apoyo de sus jefes, ignorándola y considerando que se contagió en otro sitio.