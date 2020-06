Posa para foto para fingir que fue a protesta y se marcha en auto lujoso

Escuchar Nota

“El problema aquí es que ella está 1) usando esta terrible situación para promoverse a sí misma en lugar de al hombre que realmente está colocando las tablas y 2) es completamente insensible a las tensiones raciales / de clase”



This lady stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. Please don’t do this. #santamonicaprotest #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterLA pic.twitter.com/lgt2rZogk9 — ewu (@ewufortheloss) June 1, 2020

El video de una mujer que se toma fotos antes de una protesta y se marcha en unen redes sociales.La foto fue tomada antes de una protesta que tendría lugar en esa ciudad en contra de la discriminación racial y la brutalidad policial, que se han desencadenado tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un agente de la policía.El video fue publicado en Twitter por el usuario @ewufortheloss, quien habló sobre la insensibilidad de la mujer ante estas protestas y señaló:… escribió en esta cadena de tuits que generaron más de 45 mil retuits y provocaron una profunda indignación entre los usuarios.Aunque la protagonista del video no ha sido totalmente identificada, Taylor Lorenz, reportera de The New York Times afirmó que se trataba de Fiona Moriarty-McLaughlin, periodista excolaboradora de medios como The Hollywood Reporter, Bilboard y Washington Examiner.No obstante, la cuenta que arrobada ya no aparece como disponible.Aunque la protagonista del video no ha sido totalmente identificada, Taylor Lorenz, reportera de The New York Times afirmó que se trataba de Fiona Moriarty-McLaughlin, periodista excolaboradora de medios como The Hollywood Reporter, Bilboard y Washington Examiner.No obstante, la cuenta que arrobada ya no aparece como disponible.