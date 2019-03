Posibles huelgas son un riesgo menor para Walmart

Walmart de México consideró que las posibles huelgas de las que se ha hablado en algunas de sus tiendas no afectarán de forma importante a la compañía, dijo Alberto Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo y director general legal y asuntos corporativos para la empresa.En el marco de su reunión anual con analistas, expuso que de los 170 contratos colectivos que tiene con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 38 tienen que ver con una sección del organismo en el estado de Jalisco, que no decidió aliarse al movimiento y que posiblemente emplazaría a huelga el 20 de marzo.De los 132 contratos colectivos restantes, expuso, se encuentran amparados nominalmente 6 mil 500 trabajadores, menos de 3 por ciento de su total en el país, afirmó.De los 132 contratos colectivos restantes, expuso, se encuentran amparados nominalmente 6 mil 500 trabajadores, menos de 3 por ciento de su total en el país, afirmó.“Nosotros creemos firmemente en mejorar la propuesta de valor a nuestros asociados. Vamos a escuchar a las organizaciones sindicales, vamos a permitir la libre asociación a los sindicatos , no tenemos problema alguno”, expuso.Sepúlveda afirmó que las pláticas con la CROC continuarán, pero reiteró que desde el punto de vista de la compañía, el riesgo es menor.“Hay 2 tipos de huelga: la que se inicia de adentro hacia fuera, en la que los verdaderos trabajadores paran la tienda y exigen algún tipo de demandas y no dejan que se produzcan, o las de afuera hacia adentro, en que personas ajenas a las fuerzas de trabajo buscan impedir lograr algún objetivo no muy legitimo, en ese contexto estamos”, dijo.