Positivo a coronavirus, 14 estadounidenses evacuados de crucero

San Antonio.- Al menos 14 de los 300 estadounidenses evacuados del crucero Diamond Princess, que arribaron a su país, dieron positivo a las pruebas del Covid-19.



A pesar de que antes de subir a los aviones no presentaban ni síntomas ni daban positivo a las pruebas médicas, al llegar al país fue posible detectarles el contagio, afirmaron el Departamento de Estado y de Servicios Humanos y de Salud en un documento conjunto.



Los 14 fueron evaluados por los servicios de salud y a pesar de no presentar síntomas dieron positivo a este virus, lo que originó su separación del resto del grupo y serán enviados a un área aislada, para su atención inmediata y pronta recuperación.



Ambos vuelos arribaron por la mañana de este lunes a Estados Unidos en la base militar de San Antonio. Además de quienes ya dieron positivo a esta enfermedad aquellos que presenten probables síntomas serán aislados del resto.



Los más de 300 que arribaron al país serán colocados en cuarentena en instalaciones militares, con constante monitoreo médico por al menos 14 días, aún aquellos que no presenten síntomas ni den positivo a la enfermedad.



Los evacuados formaban parte de la tripulación del Diamond Princess, el crucero que recorrería algunos países asiáticos y donde se reportaron algunos enfermos.



Las autoridades de Japón aceptaron recibirlos en su puerto, pero solicitaron que se pusieran en cuarentena y nadie bajara del barco. Durante este periodo aumentaron los contagios, hasta 350 casos confirmados de coronavirus entre los pasajeros, por lo que los Estados Unidos gestionó lo necesario para retirar a sus ciudadanos.



En la primera prueba 46 estadounidenses dieron positivo a esta enfermedad y ellos no viajaron a su país, se quedaron en hospitales japoneses para tratar su diagnóstico de Covid-19, informó CNN.