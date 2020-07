Posponen audiencia de César Duarte en Miami

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La segunda videoaudiencia programada para el exgobernador de Chihuahua César Duarte en el Juzgado del Distrito Sur de Miami para este martes a las 15:30 horas (hora local), fue pospuesta por la jueza a cargo, Lauren Louis.



El Universal, presente previo a la hora programada, tuvo contacto con la oficina de la jueza Louis. Se informó que además de no llevarse a cabo la videoaudiencia, aún no se cuenta con alguna fecha tentativa, debido a que el condado de Miami-Dade ha sido puesto, nuevamente, en semáforo rojo y permanecerá cerrado en su economía y toda actividad no esencial por lo menos las próximas dos semanas.



Esta situación coincide con una petición del abogado de Duarte, Juan Pablo Morillo, de una prórroga para preparar mejor la defensa de su representado; y rechaza que éste tenga las 50 propiedades que le señalan como parte de sus acciones de corrupción y desfalco.



Al no llevarse a cabo de momento esta segunda audiencia, cualquier solicitud de libertad bajo fianza está congelada, en el entendido que es muy poco probable que pueda obtenerla.



El pasado viernes 10 de Julio, César Duarte fue informado por la jueza Lauren Louis que está acusado de peculado grave y conspiración para cometer peculado, cargos a partir de los cuales el Gobierno mexicano solicitó la extradición del detenido.



Al mismo tiempo que se pospone la segunda audiencia del exgobernador de Chihuahua, también queda en el aire la fecha de la audiencia para la extradición, que inicialmente estaba prevista para próximo el 23 o 24 de julio.