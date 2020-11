Posponen la Ruta de la Revolución por culpa de Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Que siempre no y será para después, ya que la pandemia se atravesó y con ello evitar riesgo de contagio, es lo que indicó la mesa directiva de Saltillo Xtreme, al posponer la Ruta de la Revolución, a la que vendrían decenas de pilotos en vehículos todoterreno.



A días de llevarse a cabo, este sábado y domingo, se lanzó el comunicado este miércoles por la noche, avisando a los participantes para no hacer planes de venir a Saltillo, aunque eso sí, se dará una nueva fecha para hacerla.



“A la actual situación respecto al Covid-19 que se está viviendo y a las medidas implementadas por el Subcomité de Salud, debemos comunicarles que la Ruta de la Revolución 2020 será pospuesta hasta que las condiciones de salud sean seguras para todos nuestros participantes”, indica el comunicado.



Lo anterior se debe a que no desean, que ni los participantes ni pobladores de los sitios por donde pasarán puedan ser contagiados, rompiendo de tajo la posible cadena de esta enfermedad, en caso de que alguien sea portador.