Posponen salida de billete de 2 mil pesos

El billete de 2 mil pesos, anunciado a finales de 2018, no se emitirá sino hasta 2022 o 2023, reveló el Banco de México (Banxico).Se espera que la demanda que justifique la circulación de este tipo de billete no se alcance hasta dentro de esa fecha, aseguró Alejandro Alegre, director general de Emisión del Banxico."El billete está en el programa de trabajo de la nueva familia, siempre y cuando la demanda de la población así lo sugiera. No vemos que esa demanda o esa variable, no la vemos cercana en los siguientes tres a cuatro años", afirmó.La emisión de un billete de 2 mil pesos tiene que ver con un riesgo inflacionario que se avecina por una posible recesión económica en México, explicó Federico Pérez Cruz, presidente de la Canacope, Ciudad de México.En el caso de un aumento generalizado de precios el billete de 2 mil pesos sería justificable. Sin embargo, señaló, emitir un billete de esa denominación haría más evidente el menor poder adquisitivo de la población."Mientras no se tenga la necesidad de sacar billetes de muy alta denominación, lo que nosotros hemos visto es que sería inútil, porque nadie lo podría cambiar", afirmó.El plan de emitir un billete de 2 mil pesos forma parte del programa de renovación de la nueva familia de billetes del Banco de México para mejorar las medidas de seguridad, afirmó Alejandro Alegre.En 2018 se comenzó con la emisión del nuevo billete de 500 pesos. Para el segundo semestre de 2019, se tiene planeado sacar el nuevo de 200 pesos. Posteriormente, en 2020 se emitirá un nuevo billete de mil pesos, aseguró.La demanda por un billete de 2 mil pesos es cuestionada debido a la baja demanda del billete de mil pesos.En mayo de 2019, la circulación del billete de mil pesos fue de 74 millones de piezas, mientras que la circulación del billete de 500 pesos fue de 2 mil 92 millones de piezas, según datos de Banxico.El segundo billete de mayor circulación es el de 200 pesos, con 901 millones de piezas, seguido por el de 100 pesos en polímero, con 683 millones de piezas.De cerca le siguen el billete de 50 pesos en polímero, con 591 millones de piezas, y el billete de 20 pesos en polímero, con 555 millones de piezas.Tomando en cuenta todas las denominaciones, en el País circulan 5 mil 209 millones de billetes, a mayo de 2019. Esto significó un aumento de 4 por ciento frente al mismo mes de 2018, de acuerdo con Banxico.