¿Postapocalipsis? Sobrevívelo sólo en estos videojuegos

Ciudad de México.- Aunque hay quienes piensan en la crisis mundial que ha provocado el Covid-19 como un posible escenario para un apocalipsis, la realidad es que estamos lejos de que así sea, no obstante, hay videojuegos en los que puedes adentrarte en un mundo postapocalíptico, en algunos, también causados por algún virus.



Excélsior recomienda algunos títulos de supervivencia (por si en algún momento llegas a necesitarlos) y en los que no sólo tendrás experiencias fuertes respecto a las historias, también por sobrevivir; buscar objetos, curas y armas; encontrar sobrevivientes; confiar en algunos y desconfiar en otros.



Así que pasa horas de diversión y, por qué no, en algunos casos de suspenso y miedo mientras superas cada escenario o niveles de estos videojuegos.



EL VIRUS T



Durante el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus en redes sociales circuló una loca teoría acerca de la relación de una farmacéutica china con la Corporación Umbrella no sólo por su parecido en el logo, también por la presunta creación y manejo de un virus, en este caso del SARS-Covid-19.



Comparado con lo que sucede actualmente en el videojuego Resident Evil se plantea que la Corporación Umbrella, productora de medicamentos y armamento biológico, pierde el control del Tyrant Virus (Virus-T) y éste no sólo se propaga entre la población de la ciudad ficticia de Racoon City sino en todo el mundo, lo que lleva a la humanidad al borde de la extinción.



Así, según el título que juegues, aunque te recomendamos los primeros tres (Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis) deberás explorar distintos sitios y combatir contra zombies, perros en putrefacción y algunos monstruos, además contra tu propio miedo.



Esta es una oportunidad para que aproveches y juegues Resident Evil 2 o Resident Evil 3: Nemesis, ya que Capcom lanzó sus remakes con mejoras gráficas, agregados a las historias, entre otras características.





Resident Evil 2 (2019) y Resident Evil 3: Nemesis Remake (2020)



Desarrollador: Capcom



Clasificación: Mayores de 17 años (ESBR)



Plataformas: PlayStation 4 y Xbox One









DEL REINO FUNGI PARA EL MUNDO



Si bien en la realidad las especies de hongos Cordyceps atacan principalmente a insectos y antrópodos hasta reemplazar, poco a poco, sus tejidos y, en algunos casos, hasta de afectar la conducta de su huésped (como sucede con las “hormigas zombies”), Neil Druckmann fue más allá y planteó un escenario postapocalíptico causado por este hongo, sólo que en su historia hay una mutación que afecta a los seres humanos.



Con esa base nació The Last of Us (videojuego exclusivo de PlayStation) con una pandemia del hongo Cordyceps que se expande por Estados Unidos y por el mundo durante 2013, lo que provoca un verdadero caos en todo el planeta, pues el hongo infecta y daña las funciones cerebrales hasta romper el cuerpo y salir de éste causando que los huéspeden sean extremadamente agresivos y tengan reacciones salvajes.



La primera entrega de este título vivirás la experiencia con Joel y Ellie, los protagonistas, de una travesía desesperada por la supervivencia y la búsqueda de una posible cura contra el Cordyceps en medio de paisajes desolados, destruidos y llenos de vegetación; con la anarquía total de los pocos sobrevivientes; con grupos paramilitares rebeldes y zonas de cuarentena resguardadas por Fuerzas Armadas; y claro, también por distintas clases de infectados: “runners”, “stalkers”, “bloaters” y sin olvidar a los temidos (y estresantes) “clickers”.



La historia de este título, la música que corre a cargo de Gustavo Santaolalla (sí, el ganador de dos Óscar), la fotografía, los ambientes, los diálogos, el crecimiento sociopsicológico de los personajes son algunas de las características que te atraparán y no te dejarán soltar tu DualShock en este tiempo de cuarentena por el Covid-19.



Sin duda, durante este tiempo de crisis podrías invertir algunas horas en este videojuego que es considerado por algunos expertos como el mejor juego de la última década y del cual se espera este año salga la segunda parte…



Por cierto, no te desesperes y camina sin hacer ruido entre las sombras y las noches… a ver si sobrevives a los “clickers”.



The Last of Us (2013)



Desarrollador: Naughty Dog



Clasificación: Mayores de 17 años (ESRB)



Plataformas: PlayStation 3 y 4







DESASTRE NUCLEAR



Basado en la novela Metro 2033, de Dmitri Glukhovsky, el primer título de este videojuego en primera persona te transportará a una Rusia postapocalíptica llena de acción, disparos, horror y con la esperanza de sobrevivir, aunque la humanidad ya no sea la especie más fuerte.



Como su nombre lo indica, en el este juego de disparos en primera persona deberás explorar principalmente las oscuras entrañas del sistema metro del kremlin con Artyom, un joven militar ruso, luego de que años atrás se produjera un incidente nuclear.



ntre la escasez de recursos, refugiados en pobreza y tratando de sobrevivir; con poco armamento; equipado con una lámpara, máscaras de gas y armas; y con el miedo de que entre las sombras te encuentres con “los oscuros”, tendrás que explorar todos los escenarios presentados para sobrevivir (si es que lo logras).



Así como en los juegos antes mencionados, con Metro 2033 deberás estar siempre “a las vivas” y con tus sentidos bien aguzados, pues cualquier sonido, por insignificante que sea podría ponerte los pelos de punta y deberás reaccionar y pensar rápido cuando te encuentres con tus enemigos.



Pero no sólo deberás explorar los oscuros y tenebrosos túneles del metro, en algunas ocasiones saldrás al exterior y te asombrarás con la destrucción de la humanidad, con los paisajes desolados y siniestros causados por armas nucleares. Así deberás retar a la muerte y utilizar muy bien todos los recursos con los que cuentes, pues no son para siempre y son pocos, por lo que cada decisión que tomes será muy valiosa. Así combate tus miedos, a “los oscuros” e intenta salvar a la humanidad.



Metro Redux (Remasterizado, 2014)



Desarrollador: 4A Games



Clasificación: Mayores de 17 años (ESRB)



Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One