Posterga Campeche regreso a clases presenciales

"El regreso a clases presenciales se daría mediante una apertura gradual, y sería en función de que exista la certeza de que el semáforo epidemiológico verde se mantenga. Además de que la movilidad de los estados aledaños que están en naranja o en amarillo, no afecten el grado que ahora tiene Campeche", indicó la SEP en un comunicado.



"Aún no existe fecha determinada para un regreso seguro a clases presenciales en Campeche, señalan autoridades estatales y federales", insistió.



"Reiniciar las clases presenciales únicamente puede darse cuando el Consejo de Salubridad General declare la entrada en vigor del semáforo verde y que en tanto no exista la vacuna, no se considere para las clases presenciales a los maestros mayores de 60 años o que sufran alguna enfermedad crónico degenerativa o estén embarazadas o compañeras en periodo de lactancia, para no exponerlos a algún contagio en los traslados a su centro de trabajo o en el propio plantel", indico el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas.



, el Gobierno estatal, la SEP y la Secretaría de Salud acordaron postergar el regreso a clases presenciales hasta que desaparezca el riesgo de un rebrote.En reunión virtual, el Gobernador Carlos Miguel Aysa González; el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acordaron que no se puede aún fijar una fecha para el posible regreso a clases presenciales.Si se abrieran las aulas de las escuelas de Campeche, añadió la SEP, implicaría una serie de desplazamientos interestatales que pueden afectar el éxito de las políticas y medidas de salud y educación en dicha Entidad.El 25 de septiembre, se convirtió en el primer estado en pasar a semáforo verde, debido a la disminución de casos de Covid que a nivel nacional ha dejado más de 75 mil muertos. Entonces, el titular de la SEP dijo que sería decisión de cada Estado establecer un protocolo de regreso a clases presenciales, las cuales fueron suspendidas desde marzo.Pide el SNTE regreso a clases hasta que haya vacunaEl Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo un llamado a que, aun en semáforo verde, mientras no exista una vacuna que proteja del Covid-19, se deje fuera de las clases presenciales a los maestros con mayor riesgo de salud.En un comunicado, el sindicato de maestros insistió también en que, si se llegara a autorizar un esquema híbrido de clases presenciales y en línea como el que ha propuesto Campeche, se garantice que no participen los docentes que están en riesgo.El dirigente recordó que eso mismo fue lo que expusieron en la reunión del 3 de septiembre en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.y la situación de los planteles, pero aún no se han informado los resultados completos.En agosto Cepeda dio un avance que indicó que el 68 por ciento del magisterio nacional padece diabetes e hipertensión, el 23.4 por ciento tiene más de 60 años, el 5.4 por ciento está en embarazo y el 3.22 por ciento tiene cáncer o lupus.tiene algún tipo riesgo de comorbilidad frente a la pandemia de Covid-19.Cepeda también pidió que no se cancele el presupuesto para programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues permite a los alumnos tener una alimentación adecuada y llevar a cabo actividades para su desarrollo integral.