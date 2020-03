Potencias acaparan equipo y medicinas: AMLO

Escuchar Nota

“Decirles a nuestros paisanos que si pueden no viajen a México. Si hay urgencia desde luego y no hay ninguna restricción, pueden venir”.

“Nos comprometemos a tomar todas las medidas sanitarias necesarias y buscar garantizar un financiamiento adecuado para contener la pandemia y proteger a las personas, especialmente las más vulnerables”, detalla la declaración conjunta.

Les comparto mi intervención con los jefes de Estado del G20. pic.twitter.com/tdgEv9EG4G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante la cumbre virtual consolicitó la intervención de la ONU, y evitar la especulación en compra de insumos por parte de las potencias.“Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y países el igual acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica”.En su conferencia matutina, el mandatario informó que requirió a las Naciones Unidas “intervenir para que no haya especulación en compras de medicamentos, equipos y ventiladores.“Que las grandes potencias, las hegemonías hagan un compromiso de tregua en este tiempo, evitar políticas arancelarias unilaterales, no a los monopolios comerciales, revisar lo del manejo del precio del petróleo que está afectando mucho la economía mundial, ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación”, precisó.mientras gasolineros no han ajustado el precio del combustible a la baja.Al asegurar que la crisis generada por el covid-19 ya está dejando lecciones a escala mundial, López Obrador llamó a los integrantes del G20 a tomar decisiones con el apoyo de médicos y científicos para no cometer errores, pues “los políticos no somos todólogos”.En su intervención durante la cumbre extraordinaria virtual del G20, López Obrador expresó que la crisis no se resuelve solo con hospitales, sino con apoyo de la población.“Lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas, en este caso nos hemos apoyado en los médicos y en los científicos; los políticos no somos todólogos, necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores”, destacó.Insistió en que la familia mexicana es la principal institución de seguridad social y se cuida a la población en riesgo de contraer el virus como adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos.En materia comercial y el cierre de algunas empresas, el mandatario aseguró que “la mayoría de los mexicanos está actuando de manera solidaria, muy poquitos casos de abuso… hago un llamado a todos los comerciantes, a los empresarios, a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden”.Por tanto,para dar precios más altos.Sin embargo, el tabasqueño aprovechó para agradecer a las compañías que están dando permiso para ausentarse a adultos mayores, enfermos crónicos y mujeres embarazadas.En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a la población a aprovechar la cuarentena ante la pandemia por coronavirus para “alimentar tu alma y espíritu”.En Palacio Nacional, el Presidente anunció su decisión “de tener medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos, de entrada y de salida” y aclaró que no se ha cerrado el espacio aéreo ni se cancelarán vuelos, pero se pondrá especial atención a los viajes entre México y EU.Aprovechó para agradecer al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por aceptar el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llevó a argentinos a su país y recogió a mexicanos que quieren regresar.Además, mencionó que están haciendo un trámite con Canadá para que los mexicanos que tienen un contrato de trabajo puedan trasladarse a ese país bajo los controles sanitarios que sean necesarios.Tras la cumbre virtual en la cual participaron los jefes de Estado del G20, se determinó que los recursos aprobados se proveerán como políticas fiscales, medidas económicas y esquemas de garantía dirigidos para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros de la pandemia provocada por el Covid-19.Además,para garantizar las necesidades básicas de la población.“La acción colectiva del G20 amplificará su impacto, asegurará la coherencia y ampliará las sinergias. La magnitud y el enfoque de esta respuesta ayudarán a la recuperación de la economía global y sentarán una base fuerte para la protección de empleos y la recuperación del crecimiento”, precisa el acuerdo.Tambiénque hagan falta durante la contingencia que se vive a escala global.En este sentido, se acordó trabajar de manera coordinada junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales.Para salvaguardar la economía global, las naciones integrantes del G20 se comprometieron a proveer apoyos fiscales fuertes y de gran escala, además de garantizar el flujo transfronterizo de suministros médicos, productos agrícolas y otros servicios.Como parte de las acciones acordadas, se determinó que los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales desarrollen un plan de acción del G20 en respuesta al Covid-19 y trabajen con organizaciones internacionales para proveer rápidamente la asistencia financiera internacional apropiada.