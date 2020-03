PrayForMéxico, critican a AMLO ante postura ante el coronavirus

Escuchar Nota

“No se pretende ni se piensan restringir los viajes internacionales hacia México ni cerrar fronteras ni puertos marítimos, no tienen fundamento científico estas medidas extremas de que pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión”, declaró el mandatario durante la conferencia de prensa de AMLO.



¡Esta vez no es un desastre natural el que está destruyendo a México, esta vez es un político incompetente! #PrayForMexico pic.twitter.com/6x6Gw0zqp2 — Miriam Avalos (@miriam_avalos4) March 12, 2020

Para que el gobierno mexicano recapacite y tome las medidas necesarias contra el Coronavirus. #PrayForMexico pic.twitter.com/uGMJTB5vYf — UNE México (@unemexico_) March 12, 2020

En México en vez de presidente tenemos un payaso!



Muy malo por cierto.#PrayForMexico pic.twitter.com/JnENBjAIVP — Alice #AmorAMéxico (@AliceDuquesaF) March 12, 2020

En México nada está bien:



No hay seguridad.



No hay medicamentos.



No hay justicia para las víctimas.



No hay crecimiento económico.



No hay autonomía de las instituciones.



No hay paz.



Y principalmente, NO HAY GOBIERNO. #PrayForMexico — Fernanda (@FerBetancourt9) March 13, 2020

#PrayForMexico así las medidas sanitarias de la 4T pic.twitter.com/0hlTs3rSgQ — Doña sonrisas (@ambakintani8) March 12, 2020

Frente al Coronavirus, AMLO recomienda abrazarse. ¿Humanista y amoroso? No, irresponsable e hipócrita.



La ignorancia y negligencia son criminales. pic.twitter.com/dDsI3ex7dw — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) March 12, 2020

El día de hoy,ha sido tendencia debido a que los usuarios en México no están de acuerdo con la postura de salubridad que tiene el gobierno frente al brote mundial de coronavirus.Todo comenzó debido a que durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mexicano dijo que había finanzas públicas sanas para enfrentar la crisis del coronavirus, pero Hugo López Gatell, subsecretario de Salud indicó que no son necesarias medidas extremas de contención.Pues durante la conferencia, Gatell indicó que todos los países toman sus previsiones de acuerdo con su realidad, por lo que México no cerrará sus fronteras por pandemia de coronavirus.Y es por ello que el hashtag #PrayForMexico se ha vuelto tendencia, pues frente a otras medidas sanitarias que están implementando diversos países como cerrar fronteras tanto aéreas como terrestres para evitar la propagación del coronavirus, México no está dentro de esas posturas.