Rechazo a la diversidad sexual fractura a la sociedad

El área de Diversidad Sexual del PRD nacional lamentó que el PAN se oponga a reconocer el matrimonio igualitario, la identidad de género y la diversidad sexual, porque esa postura, advierte, fractura a la sociedad y genera un clima de discriminación y de rechazo a reconocer los derechos humanos de un sector de la población.Antonio Medina Trejo, responsable del área de Diversidad Sexual, afirmó que los derechos de la comunidad LGBTTTIQ no deben regatearse.Las personas, independientemente de su condición, cualquiera que ésta sea, no deben ser discriminadas y deben gozar de los mismos derechos que el resto de la sociedad, sostuvo.Durante la sesión del Congreso del Estado, celebrada el martes, la diputada perredista Claudia Isela Ramírez Pineda propuso exhortar a los congresos estatales a que reconozcan el matrimonio igualitario y la identidad de género.Sin embargo, el diputado panista Fernando Izaguirre Valdez afirmó que el matrimonio habla de matriz, de madre, y del cuidado de la madre por el padre; sostuvo que la naturaleza del ser humano no cambia por decreto y que un hombre nunca será mujer.Medina Trejo manifestó que hombres y mujeres, transexuales y transgénero, son de los grupos poblacionales que enfrentan mayor discriminación por el hecho de romper con una idea heterosexista de la sexualidad.“El diputado no sabe todo lo que se ha investigado a nivel científico sobre la identidad de género, sobre cómo las personas transexuales, travestis y transgénero viven sus identidades. Ellos y ellas tienen derecho a ejercer la sexualidad con la que se sientan contentos, felices y eso es un derecho humano”.Refirió que la diputada Ramírez Pineda trabaja con la agenda del PRD nacional, por esa razón defiende los derechos de la diversidad sexual.“Estamos siendo congruentes en el sentido de apoyar leyes y políticas públicas que ya hemos aplicado en otros estados, como Michoacán, y nuestra diputada responde a la agenda, que además es una exigencia de la sociedad civil organizada”, concluyó.