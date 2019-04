PRD va por eliminación del horario de verano

La diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel se sumó a las propuestas para desaparecer el horario de verano y responder a la opinión de la mayoría del pueblo que, desde que se impuso en 1996, no ha estado de acuerdo con esta medida.En la iniciativa presentada por la legisladora busca abrogar el horario estacional que se establece dos veces por año en México, ya que la Secretaria de Energía en los últimos años ha tenido mínimos beneficios con respecto al ahorro de electricidad, el cual es el principal argumento que justifica el cambio de horario."La Secretaría de Energía ha dicho que el ahorro de energía con el tiempo ha ido disminuyendo, especialmente a partir de 2013. Entre 2013 y 2016, la disminución en el consumo se redujo en un 20 por ciento y en demanda evitada se disminuyó hasta en un 44 por ciento”, precisó.Agregó que las personas que consumen energía en sus hogares son los principales críticos del horario de verano, porque no existe una certeza de que efectivamente estén ahorrando energía, al contrario, se piensa que no existe tal ahorro y consumen la misma o más electricidad al tener que usarla para realizar sus actividades cuando no hay luz natural."El horario de verano no es la única estrategia que existe para ahorrar energía, ya que se cuenta con otras medidas y proyectos que tienen este mismo fin, con mayores resultados, como el Programa Nacional para el Ahorro Sustentable de la Energía o bien el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética”, puntualizó.Reyes Montiel, destacó que, además de ser nula la eficacia de ahorro de energía y económico para la mayoría de las familias mexicanas, estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM han planteado que el cambio de horario genera importantes afectaciones en la salud de las personas, siendo los niños y los adultos mayores los principales perjudicados, pues pueden sufrir afectaciones en el rendimiento fisiológico, emocional e intelectual, e incremento de niveles de cortisol, alternancia en el sueño y vigilia, entre otros.Por último, la legisladora expresó que la real justificación del cambio de horario en nuestro país obedeció a la necesidad de sincronizar los tiempos y movimientos de las actividades económicas, los flujos de capital y el uso de los recursos productivos del entorno mundial.