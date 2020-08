PRD y Morena se acusan en Congreso de CDMX sobre quién es más “corrupto”

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, cuando no genera polémica con sus propuestas, también lo hace al presentarlas. Y este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, no fue la excepción.



Luego de exhortar a los 16 alcaldes para que distribuya “gratuitamente” cubrebocas entre los vecinos, el perredista Jorge Gaviño Ambriz pidió: “Está bien que lo hagan, pero por favor no pidan a cambio la credencial del INE, no sean sinvergüenzas y aprovechen la situación para abusar de la gente”, acusó.



Esto generó que el diputado local de Morena, Eduardo Santillán Pérez, le respondiera que “en este gobierno no hacemos esto. Eso lo hacía el gobierno anterior, para el que usted sirvió como director del Metro, luego que tanto atacó de los fraudes que ocurrieron en la Línea 12 y como premio le dieron ese cargo”, sostuvo.



Obviamente, Gaviño Ambriz le recordó que en los primeros tres años de la anterior administración, él –Santillán Pérez—fungía como diputado del PRD, “y era presidente de la Comisión de Presupuesta y Cuenta Pública, y nunca denunció algo irregular. O sea, mientras fue parte del gobierno, al que ahora acusa, guardó silencio. Pero ahora si lo tacha de corrupto. Sea coherente”, exigió.



Luego, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, felicitó a Santillán Pérez, “por pretender defender lo indefendible”, pues dice que este gobierno no utiliza los programas sociales para hacer proselitismo, “pero le recuerdo el caso de Carlos Ulloa y dos diputadas de su partido, hasta tuvieron el cinismo de grabarse y distribuir por las redes sociales el momento que repartían despensas en Tlalpan. Pero ese sólo es un caso de los muchos ocurridos”.



Sin embargo, la diputada de Morena, Leticia Varela Martínez, intentó en varias ocasiones evitar que continuara su exposición el perredista, y cuando se le dio la palabra fue para exigir a Gaviño Ambriz les ayude a limpiar “todo el cochinero” del gobierno pasado.



Sin que nadie le pusiera atención, la morenista continuó: “Les recuerdo que ustedes están aquí como diputados, no porque la gente lo haya decidido, sino porque así lo estableció la autoridad electoral. Tenga tantita memoria y nos ayuden a limpiar este cochinero”, exigió la que fuera administradora del PRD.



La discusión por la entrega gratuita de cubrebocas en las 16 alcaldías se prolongó por más de hora y media, hasta que la presidenta de la Mesa Directiva pidió al secretario pasar a la votación, como lo exigió el propio Nazario, por quien inició el enfrentamiento.



Por ello, el diputado del PRI, Ernesto Jiménez Alarcón, quien en esta ocasión fungió como secretario, informó que la votación nominal fue de 11 a favor y dos contra, “aprobada la propuesta”, cuando el morenista Rigoberto Salgado, ya estaba en la comodidad de su lujosa camioneta, cuando la sesión continuaba y desde donde expuso su punto de acuerdo, con el que concluyó la sesión a las 17:19 horas.