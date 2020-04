Precauciones que debes tomar si tu bebé nace durante Fase 3

Escuchar Nota

-Es importante que el bebé y la mamá no reciban visitas en casa.

-Se sugiere que en cada cambio de pañal se laven la cara y las manos del recién nacido con agua tibia.

-En caso de que la mamá resulte positiva por coronavirus se deberá practicar la prueba también al pequeño.

-Si la madre lactante presenta síntomas leves deberá: usar el cabello recogido, lavar las manos frecuentemente (mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar), usar protección en nariz y boca para no -contaminar al bebé e higienizar los senos para amamantar al recién nacido.

-En caso de alguna urgencia es necesario llevar al recién nacido a la Unidad de Medicina Familiar u hospital para recibir atención especializada.



Aunque los niños son menos susceptibles al Covid-19 no está de más tomar medidas para prevenir algún contagio.Esto se debe a que los bebés recién nacidos no han desarrollado las suficientes defensas para combatir al coronavirus y su sistema inmune es débil. También a que los bebés y los niños, aunque no presenten síntomas, son potenciales focos de infección.Por ello si estás por convertirte en madre durante los próximos días o sabes de alguien que lo hará es importante extremar las medidas de precaución en bebés recién nacidos durante la pandemia por coronavirus.