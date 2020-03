Precio de hidrocarburos ha beneficiado a la frontera

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El impacto global en el precio del petróleo ha beneficiado mayormente a la frontera donde de 14.35 pesos por litro en magna se registró un decremento que llegó hasta los 12.99 pesos, así lo expresó el gerente del Grupo GASCO y presidente de CANACO, Carlos González Rodríguez.



“Se había visto esto al interior de la República donde el combustible estaba bajando, entonces eso generó condiciones para que también se viera reflejada aquí en la frontera”, declaró.



En este sentido, mencionó que propiamente el efecto coronavirus no propició directamente esto, sino las especulaciones económicas que se provocan en el precio de este hidrocarburo.



“Son cuestiones económicas globales relacionadas con quienes dictaminan el precio del petróleo”



En cuanto a la curva de los precios, comentó que por ahora no se puede determinar si los precios continuarán a la baja o se revertirá la situación, por lo que sólo queda aprovechar esta situación repentina.



“Todo tiene un tope, no podría asegurar si se mantendrá o subirá, lo importante es que hubo este cambio, el cual fue beneficioso para el consumidor local”, ultimó.