Precio de la gasolina continúa en aumento

Ciudad de México.- Derivado de que el precio de la mezcla mexicana del petróleo continúa presentando ligeros aumentos en la semana anterior, que influyen directamente en los costos de las gasolinas en promedio en el país, estos también aumentaron, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



El organismo detalló que la mezcla mexicana de petróleo al 10 de julio es de 36.80 dólares por barril, mientras que el promedio nacional del diésel es de 19.72 pesos; la Premium en 19.24 pesos y la gasolina regular en 18.86 pesos por litro.



“Ligeros aumentos en la mezcla de crudo mexicano, en consecuencia ligeros aumentos en los precios promedio de los combustibles”, dijo, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.



El funcionario federal manifestó que las marcas que venden más caro el combustible son Redco, Arco, Chevron, y Oxxogas; mientras que las más económicas son Repsol, G500, Total y Orsan.



Verificaciones a estaciones



El representante de la Profeco manifestó que en las verificaciones atendieron a través de la app de Litro X Litro, a 180 quejas por medio de 148 visitas formales, donde cuatro gasolineras no se dejaron verificar y tres más no se dejaron colocar los sellos.



“Es un hecho que tienen problemas, que no están dando litros completos y no nos permitieron la colocación de sellos, ya regresaremos acompañados de la Guardia Nacional”, comentó el procurador.



Con información de Milenio.