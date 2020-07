Precios de la gasolina y luz, por arriba de la inflación

Escuchar Nota

“Hacer uso óptimo de las energías primarias de las que dispone el país y hacer más eficiente la generación eléctrica, para garantizar el suministro suficiente, económicamente viable, a ‘precios cercanos a la inflación’ y sustentable”.

Los precios de gasolinas y electricidadpara los próximos cinco años.La Secretaría de Energía (), como responsable de la política energética de México,En el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, avalado por su titular, Rocío Nahle García, señala que “”.Hasta ahora, agrega el documento,, tomando como referencia el valor real de los combustibles y electricidad en 2018.La visión de la Sener plasmada en el texto oficial que se presentó el pasado 8 de julio dificultará que se mantenga la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los precios de los combustibles no subirán arriba de la inflación en su gestión.Todavía el pasado 22 de marzo el Jefe del Ejecutivo subrayó: “Les ofrecí [en campaña] que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso”.En la Estrategia Prioritaria 1.5 del programa sectorial, la Sener no hace alusión al precio de energéticos bajos o que se mantengan por debajo de la inflación.