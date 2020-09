Prefiere no pelear este año; Canelo inconforme con DAZN

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Saúl Álvarez podría no pelear en este año 2020. Ya que el periodista estadunidense, Mike Coppinger, publicó en The Athletic, que el pugilista mexicano no está conforme con la cantidad de dinero que recibiría por parte de DAZN, servicio de streaming que tiene los derechos de sus combates, ya que solo le está ofreciendo aproximadamente la mitad de los 35 millones de dólares (por contienda), que tiene garantizados.



Todo indica que ello es porque DAZN considera que los rivales que enfrentaría el “Canelo” Álvarez en este 2020 no son de talla premier, algo que estaría exigiendo la cadena para dar más dinero al tapatío; no obstante, el pugilista mexicano, apoyado por Golden Boy Promotions, estaría dispuesto a sacrificar una contienda en este 2020 si es que no hay una mejora económica.



“La situación es cada vez más delicada, y en esta coyuntura, el mejor escenario, es que Álvarez regrese en noviembre o diciembre. Sin embargo, hay poco progreso hacia una pelea este 2020… Esto no se trata de la pandemia. Se trata de la percepción de DAZN, de que Golden Boy no ha cumplido con su obligación contractual, de entregar un evento de primerísimo nivel, del Canelo Álvarez, cada año”, indicó Mike Coppinger.