Prefieren Duna a Star Wars y Game of Thrones

"Esto, Duna, pone más arriba el listón en la manera en que quisiera que mi carrera continuara . Al trabajar con (el director) Denis Villeneuve y con actores de este nivel, aprendes muchísimo. No quisiera bajar de esto", dijo Momoa durante una exclusiva presentación del tráiler de la superproducción.

aparecen en dos de las franquicias más exitosas de todos los tiempos: Game of Thrones y Star Wars, respectivamente.Sin embargo, los actores aseguran que al participar en la adaptación de "Duna", la aclamada novela de ciencia ficción de Frank Herbert de 1965, una space opera ecologista y de intriga política, sencillamente subieron de nivel."Duna se siente como una mejora. Fue divertido entrar a esto inmediatamente después (de Star Wars: Episodio IX). Es algo totalmente distinto. Es como... regresar a las raíces donde todo esto empezó. Duna lo inspiró todo", opinó por su parte Isaac.Momoa e Isaac son apenas dos nombres de un espectacular elenco del esperado proyecto, que incluye a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skarsgard y Dave Bautista, entre otros.La historia, cuyo esperado primer tráiler fue lanzado este miércoles, sigue Paul (Chalamet), heredero de la Casa Atreides, quien viajará hasta el planeta Arrakis, árido pero rico en una droga codiciada en todo el universo.Momoa, también estrella de Aquaman, dará vida a Duncan Idaho, un mortífero guerrero de la Casa Atreides que, a su parecer, derrotaría a Khal Drogo, el señor de la guerra que interpretó en Game of Thrones."Duncan Idaho puede usar un campo de fuerza", justificó con humor su decisión."Nunca trabaje con un director de esta escala. Dennis es un genio. Todas las escenas de acción que he hecho no se acercan ni remotamente a lo que hice con Dennis. Te amo", agregó."Leto es un padre y tiene todas las cualidades de lo que un padre debe ser. Es noble y, por lo tanto, la Casa Atreides es una casa noble. Me refiero a su estructura. En este universo, es la referencia para todos , enemigos o aliados, es el epígono de la ética", reflexionó.Antes que Villeneuve, David Lynch realizó una adaptación de la novela de Herbert, en 1984, que resultó un fracaso en taquilla y crítica.Duna llegará a los cines, tentativamente, el 18 de diciembre.