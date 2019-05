Premia ‘El Bronco’ a abogado y a su familia con sueldazos

Jaime Rodríguez Calderón no pudo cumplir su sueño de llegar a la Presidencia de la República, pero uno de sus asesores legales durante su campaña sí logró uno envidiable: conseguir trabajo en el gobierno estatal, no sólo para él, sino también para otros tres miembros de su familia.Un sueño al que aspiran millones de nuevoleoneses, pero al que pocos pueden llegar, como es el caso del abogado David Mauricio Treviño Rivera, quien junto con su familia gozan de puestos directivos y con ingresos que van desde los 23 mil hasta los 60 mil pesos, con cargo al dinero público. ABC Noticias detectó en la página de transparencia del Gobierno del Estado que Treviño Rivera es desde el 16 de marzo de este año integrante de la Secretaría Particular del Gobernador con un sueldo de 53 mil 654 pesos.El litigante fue parte del equipo del Gobernador el año pasado, cuando El Bronco se encontraba en pugna con el Instituto Nacional Electoral, ya que el organismo le invalidó al independiente los apoyos ciudadanos y acusó al político de obtener recursos que fueron triangulados por empresas.Ahora, Treviño Rivera ocupa el cargo de coordinador de Relaciones Públicas y Protocolo en el Palacio de Gobierno, mientras que su esposa, papá y hermana también prestan servicios a la administración de Rodríguez Calderón en distintas áreas; es decir, se trata de un caso de nepotismo.De acuerdo con la página de Transparencia, el ingreso de David Mauricio Treviño Rivera asciende a 53 mil 654 pesos por honorarios; Rosa María Herrera García, quien es esposa de Treviño, funge como jefa del departamento jurídico en el Instituto Registral y Catastral y cobra 38 mil 889 pesos por honorarios desde el 1 de enero.Emilio Carlos Treviño Lecea, su padre, es acreedor a 60 mil 639 pesos por trabajar en el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, como director administrativo. Llegó al cargo el 1 de abril de 2017.Finalmente, Paulina Gabriela Treviño Rivera, hermana de David, figura como analista de Comunicación para la Secretaría de Administración, con 23 mil 690 pesos de honorarios. Firmó su contrato el 16 de septiembre de 2018.