‘Premia’ Tamaulipas a ex Alcalde señalado

Cd. Victoria, Tamps.- Tras renunciar a la Alcaldía de Ciudad Victoria entre acusaciones de desvíos, el panista Xicoténcatl González asumió una Subsecretaría de Salud en el Gobierno estatal del también albiazul Francisco García Cabeza de Vaca.



Aunque el nombramiento no ha sido oficial, González despacha en su nueva oficina, según constató EL NORTE.



De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, el ahora funcionario estatal trabaja desde el pasado lunes en la Subsecretaría, apenas días después de salir de la Alcaldía.



Voceros de Salud estatal consultados evadieron confirmar o negar la información.



En sesión de Cabildo, el 1 de octubre se aprobó la propuesta de solicitud de licencia del ex Alcalde, que se anunció un día antes.



El sábado pasado, Pilar Gómez Leal, Diputada local panista con licencia y familiar político de García Cabeza de Vaca, asumió como Alcaldesa sustituta



Esto luego de denuncias ante la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado por un supuesto pago de 464 mil pesos con recursos del erario de Ciudad Victoria a una facturera.



Médico endocrinólogo de profesión, González asumió el Ayuntamiento el 1 de octubre del 2018, para un período de tres años que concluye en el 2021.



Ayer, el sector empresarial exigió que no fuera premiado con un cargo estatal por su mal desempeño por el caos que dejó en la ciudad y el saqueo de las arcas municipales.



"Los victorenses dejamos claro que ya no podemos permitir que nos lo hagan dos veces", afirmó el presidente de la Canaco de Ciudad Victoria, José Luis Loperena.



También informó que la Alcaldesa sustituta se comprometió a revisar a la Administración de González y sancionar a los posibles responsables de actos de corrupción.