Premian a maestra del Conalep en First Laguna

En el marco de la tercera edición del First regional Laguna, la profesora María Magdalena Hernández Martínez, del Conalep Torreón, fue galardonada con el premio Woodie Flowers Award como mentora del año,María Magdalena Hernández es la primera mujer que recibe este premio en México, donde concursó a nivel regional con más de 40 profesores que participaron junto a estudiantes en la competencia de robótica.La profesora, que tiene cinco años participando en First, acompañó y asesoró al equipo Conalep Desert Eagles 5705, quienes la propusieron por su labor inspirando a los jóvenes que cursan las carreras de ingeniería.“Fue una sorpresa para mí porque yo no lo sabía, fue muy grato porque hemos trabajado muy duro el equipo, ya que es una competencia en la cual compiten muchos colegios y es muy cara. Es un orgullo que mis alumnos hayan elegido y poder representar a México” comentó Magdalena Hernández.A través de la página del Conalep Torreón, la directora Irma Mayela Adame Aguayo dedicó unas palabras por el logro de la docente, que fueron acompañadas por felicitaciones de otros colegas y estudiantes.Este premio la califica a la competencia mundial de First que se llevará a cabo del 17 al 23 de abril en Houston, Texas, donde competirá con 400 mentores de todo el mundo.