Prenden fuego a estatua de Donald Trump que denunciaba el populismo

Un estatua de madera que representaba de forma crítica al presidente estadounidense,, ha sido quemada por desconocidos en el pueblo esloveno en el que fue instalada el pasado diciembre para atraer al turismo."Unos desconocidos has destruido por completo nuestra escultura, gracias a la cual esperábamos más turistas. El autor (de la obra) dijo varias veces que la estatua habla de libertad y paz. Se trata de un acto de gran intolerancia", comentó el alcalde de Moravce, Milan Balazic, a la televisión pública TVSlo.Foto: Municipality of Moravce via APEl regidor indicó que se tuvo noticia del incendio esta mañana y que la Policía está investigando el caso. También dijo que ya hace días hubo un intento de quemar la estatua.La escultura de madera, de ocho metros de altura y tituladaes obra del artista esloveno Toni Schlegel, que quiso con ella denunciar el auge del populismo en el mundo.La pieza representa a Trump de forma caricaturesca, con cabello amarillo, un traje azul, camisa blanca y larga corbata roja, con el brazo alzado, en una parodia de la Estatua de la Libertad en Nueva York.Foto: Municipality of Moravce via APLa estatua fue instalada primero en la localidad de, en el este del país, de donde fue retirada por las protestas de parte de los habitantes, que consideraban que se trataba de una provocación innecesaria.Posteriormente, fue comprada por el Ayuntamiento de Moravce y trasladada a esta localidad.