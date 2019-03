Prensa desvirtuó mi declaración sobre acoso: Manzanero

El cantautor mexicano Armando Manzanero aseguró que su intención nunca fue ofender a las mujeres al dar su opinión sobre el acoso, ya que, dijo, sus palabras fueron desvirtuadas por la prensa."Recuerdo desde que soy niño a las mujeres les encanta que las acosen; y cuando hablo de acoso no estoy hablando de agresión hacia ellas. No conozco a ninguna que le disguste que la enamoren”, señaló recientemente a la prensa el compositor yucateco, quien inmediatamente fue cuestionado y desaprobado por dicho comentario.Notimex buscó al presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), para hablar sobre esta polémica, y con cierta molestia señaló que los medios de comunicación sacaron de contexto sus palabras.Afirmó que se refería a que las mujeres gustan de ser enamoradas por la persona que cumpla con sus expectativas."No se puede ser tan malo, ahí muere; la verdad es lo que yo dije y con el término acoso me refería al enamoramiento, porque una persona como yo y de mi edad no puede estar hablando de violencia ni nada por el estilo”.Indicó que es falta de ética sacar titulares que dicen que apoya esa práctica."No fue así, por eso no quiero saber nada del tema y no volveré a tocarlo porque tengo algunas canciones hermosas que pronto daré a conocer y que dirán todo lo contrario a lo que supuestamente dije”, puntualizó.