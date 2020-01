Prensa extranjera se burla de México por posible rifa del avión presidencial

Escuchar Nota

López Obrador presentó las alternativas que tiene para por fin vender el avión presidencial. Entre ellas, una rifa.



Sí, una rifa. De a 500 pesos, 6 millones de boletos. Quien lo gane, incluirá servicios de operación por 2 años.



Más en: https://t.co/GG415PZU8e pic.twitter.com/43UgATwbJO — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 17, 2020

Mexico’s Amlo considers presidential jet raffle in desperate bid to offload it https://t.co/PLdyw2hDBb — The Guardian (@guardian) January 17, 2020

Can't sell your presidential plane? Mexico mulls raffle instead - Reuters

Qué oso, ya se corrió el chisme. https://t.co/hsJbU0oxu5 — Hinojosa (@Vivianolala) January 17, 2020

Laluego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que podría rifarse el costoso avión presidencial adquirido en el sexenio de Felipe Calderón.Esta mañana, durante su conferencia matutina, el mandatario morenista refirió que una de las cinco opciones para vender el Boeing TP01 ‘José María Morelos y Pavón’ es rifarlo a través de la Lotería Nacional.. Al ganador se le daría el servicio de operación de dos o un año.Ante la idea planteada por AMLO las reacciones no se hicieron esperar. En esta ocasión no fueron sólo los memes compartidos a través de redes sociales, también la prensa extranjera habló sobre la situación del avión presidencial valuado en 130 millones de dólares.incluso, The Guardian calificó esta estrategia de venta como un intento desesperado por adquirir un comprador para la polémica aeronave.